E-ticaret sitesini hacklediler. 15 milyon lira dolandırdılar

Adana'da, Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesini hackleyen 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 77 zanlıdan 17'si tutuklandığı aktarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, 77 şüphelinin tespit edildiği öğrenildi.

Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç. E-Ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdi.

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı.

Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de ofis kurdukları belirlendi.

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 77 şüpheli gözaltına alındı.

Hackerlık yaptıkları alan incelendiğinde çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan zanlılardan 77’si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında çete liderleri ve web masterin de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 37 zanlı adli kontrol şartıyla, 23 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Kaynak: İHA)