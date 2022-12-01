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Anadolu Efes Olimpiakos'u devirdi

THY EuroLeague'in 11. hafta maçında Anadolu Efes, Olimpiakos'u konuk etti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 22:44
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EuroLeague'de Anadolu Efes rakibi Olimpiakos'u mağlup etti

Anadolu Efes Olimpiakos'u devirdi
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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleye konuk takım 7-0'lık seriyle başladı. Ergin Ataman'ın molası sonrası ivmesini artıran lacivert-beyazlılarda Will Clyburn 7 sayı üretti. Moustapha Fall ile üstünlüğünü koruyan Yunan ekibi ilk çeyreği 13-18 önde kapattı.

İkinci çeyrek Olimpiakos'un top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes farkı 3 sayıya kadar indirdi. Temsilcimiz Rodrigue Beaubois ile sayılar bulurken, konuk takım boş şutlardan yakaladığı isabetle devreye 8 sayı üstünlükle girdi: 33-41.

Karşılaşmanın ikinci yarısında hücumda ritim yükselten Ergin Ataman'ın öğrencileri, son on dakikaya 52-53 geride geride girdi. Mücadelede ilk kez dördüncü çeyrekte öne geçen Anadolu Efes, savunmada rakibine kolay sayı izni tanımadı. Son bölümde hata yapmayan Anadolu Efes rakibini 82-71 mağlup etti.

Bu sonuçla temsilcimiz üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Lacivert-beyazlılarda Will Clyburn 24, Rodrigue Beaubois 19 üretti. Vasilije Micic 18 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısında gezdi.

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