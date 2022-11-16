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  • İstanbul ve Antalya’da ortalama kira 10 bin lirayı aştı. Büyüyoruz şahlanıyoruz masallarıyla kandırmaca devam ediyor

İstanbul ve Antalya’da ortalama kira 10 bin lirayı aştı. Büyüyoruz şahlanıyoruz masallarıyla kandırmaca devam ediyor

Türkiye’de artan enflasyon ve yabancı sayısının artmasıyla İstanbul ve Antalya’da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aştı. İstanbul’da 5 bin lira ve altı kiranın olduğu Silivri ve Çatalca ilçeleri var.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 08:33
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İstanbul ve Antalya’da ortalama kira 10 bin lirayı aştı. Büyüyoruz - şahlanıyoruz masallarıyla kandırmaca devam ediyor. Hakiki gerçek ise bu

İstanbul ve Antalya’da ortalama kira 10 bin lirayı aştı. Büyüyoruz şahlanıyoruz masallarıyla kandırmaca devam ediyor
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Merkez Bankası’nın belirlemelerine göre konut fiyatları ağustos ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 184.6 artış gösterdi. Artış oranı yeni konutlarda yüzde 176.4, yeni olmayan konutlarda ya da diğer bir ifadeyle ikinci el konutlarda yüzde 185.4 oldu.

Türkiye’nin 5 büyük ilinde yapılan araştırmalara göre ise Ankara’da 5 bin lirayı geçen ortalama kira, İzmir’de 7 bin liraya, Bursa’da 4 bin liraya ulaştı. İlçe bazında 28 bin lirayı aşan rakamla en yüksek ortalamaya sahip İstanbul’da, kiranın 5 bin liranın altına olduğu sadece 2 ilçe var.

İstanbul’da konut kiraları son bir yılda yüzde 144, son iki yılda ise yüzde 319 artış gösterdi. İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 94 TL, ortalama kira 10 bin 229 TL oldu. İlçelere bakıldığında ise ortalama kira 28 bin liraya kadar çıkıyor. Kiranın 5 bin liranın altına düştüğü sadece 2 ilçe görülüyor, o da Silivri ve Çatalca.

Ankara’da konut kiraları son bir yılda yüzde 163, son iki yılda yüzde 269 arttı. Ankara genelinde ortalama metrekare kira bedeli 44 TL olurken, ortalama kira 5 bin 466 TL olarak hesaplandı. İncelenen 17 ilçe içinde kiranın 3 bin TL altında olduğu 4 ilçe olması dikkat çekiyor. Merkezi ilçelerde ise rakam 6-7 bin liraya çıkıyor.

İzmir'de de şehir genelinde konut kiraları son bir yılda yüzde 154, son iki yılda yüzde 269 arttı. Ortalama metrekare kira bedeli 63 TL, ortalama kira 6 bin 932 TL oldu. Farklı illerde gelen taleple birlikte Çeşme, Güzelbahçe ve Urla’da ortalama kira 10-15 bin bandında çıkarken, şehrin merkezi ilçelerinde 7-8 bin TL’ye ulaştı.

Rusların ve Ukraynalıların akın akın geldiği Antalya’da kiralar bir yılda yüzde 213, 2 yılda yüzde 395 arttı. Şehirde ortalama metrekare kira 89 TL, ortalama kira 10 bin 219 TL oldu. Ev sahiplerinin daha yüksek kira için yabancıları seçmesi, Türk vatandaşları zor durumda bıraktı.

Bursa’da konut kiraları son bir yılda yüzde 91, iki yılda yüzde 173 arttı ve ortalama metrekare Kira Bedeli 33 TL’ye, ortalama kira 3 bin 974 TL’ye çıktı.

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Mehmet Tok
16.11.2022 08:54
Kira artışının sebebi ülkeye doldurulan milyonlarca göçmen, zengin Araplara kiralanan evler. Ortalama Türk vatandaşının bu kiraları ödeyecek geliri yok. Kendi vatandaşını düşünen bir iktidar yok.  
 
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