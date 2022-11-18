Kiradan kurtulma hayalleri çöktü. Erdoğan'a yakın gazeteciden korkunç itiraf

Erdoğan’a yakın gazeteci Erem Şentürk’ten hem ekonomiyle ilgili konuştu hem de düşen konut satışlarına değildi. Şentürk'ün açıklaması dikkat çekiciydi.

Konut satışlarında temmuzda başlayan gerileme devam ediyor. Ekim ayında ülke genelinde satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azaldı.Gazeteci Erem Şentürk de konuyla ilgili yaptığı yorumlamada “Kiradan kurtulma hayalleri çöktü” dedi.

Odatv'de yer alan habere göre konut satışında temmuzda başlayan gerileme serisi hızını arttırarak devam ediyor. Temmuzda yüzde 12.9, ağustosta yüzde 12.7, eylülde yüzde 22.9 olan yıllık düşüş ekim ayında yüzde 25.3’e çıktı. Geçen ay ülke genelinde 102 bin 660 konut satıldı ve son 8 yılın en kötü ekim satışı gerçekleşti. Banka kredilerine gelen sınırlama satışlara yansıdı. Kredili satışlar ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.7 azaldı ve 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 12.9’a geriledi. Peşin ve senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 18.3 azaldı ve 89 bin 392 olarak açıklandı.

EREM ŞENTÜRK: YOK OLMUŞ BİR 5 YIL VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın gazeteci Erem Şentürk de konuyla ilgili Youtube kanalından yaptığı yorumlamada, vatandaşların kiradan kurtulma hayallerinin çöktüğünü belirterek “Arada yok olmuş bir 5 yıl var. İnsanların ev alabilmesi için tek umutları TOKİ’nin kurası oldu” ifadelerini kullandı.