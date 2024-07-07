Ev sahipleri dikkat. Bu süreyi geçirenleri yüklü ceza bekliyor

Meclis'ten geçen yasa izin belgesine sahip kişilerin ölümü veya tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda belgelerinin geçersiz olacağını öngörüyor.

MİRASÇILARIN İZİN BELGELERİNİ DE DEVRALMASI GEREKİYOR

Mal sahibinin ölümü durumda mirasçıların izin belgesini devralabilmek için ölümden sonraki 3 ay içinde başvuru yapması zorunlu oldu. Yasa uyarınca izin belgeleri daha etkin bir şekilde denetlenmeye başlanacak.

Diğer yandan izin belgesi sahibi olup taşınmazlarını 3. kişilere kiraya verenlere her kira sözleşmesi başına yüklü miktarlarda ceza kesilecek. İzin belgesi almadığı halde konutlarını turistik amaçlarla kiraya veren kişilere ise her bir konut için 100 bin lira ceza verilecek. İzin belgesi olup da belgesini usulsüz kullananlar da cezalardan nasibini alacak.

EV SAHİPLERİNE KONUT KİRALAMADA YENİ DÜZENLEME

Türkiye'de turizm bölgeye konut kiralama işlemleri için yeni düzenlemeler konuldu. Bu kapsamda konut kiralama izin belgesi almak artık zorunlu hale getirdildi. Bu belgeler, ilgili Bakanlık tarafından verilecek ve turistik kiralama amacıyla kullanılacak bağımsız bölümler için başvuru sırasında, tüm kat maliklerinin oy birliğinin olduğuna dair belge de gerekeek.

Kiralama faaliyetleri, A grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılacak. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na uygun olarak işlemleri yerine getirecek. İzin belgesi almak kiraya veren konut sahibinin sorumluluğunda olacak.

ÖLÜM HALİNDE 3 AYLIK SÜRE VAR

Ayrıca, izin belgesine sahip bir kişinin ölmesi durumunda, mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde yeni bir başvuru yapmamaları halinde veya tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz sayılacak. Ancak, kullanıcı hakları, sözleşme süresi boyunca korunmaya devam edecek.

HANGİ HALLERDE KAÇ LİRA CEZA ÖDENECEK

Konutlarını turistik kiralamada kullanacak tapu sahipleri 15 gün içinde izin belgeleri almamaları halinde her bir konut için 100 bin lira ceza ödemek zorunda kalacaklar. İkinci 15 gün içinde hala izin belgesi almadan işlerine devam edenler ise 500 bin lira ceza ödeyecek ve eksiklerini tamamlamaları için yine 15 gün izin verilecek.

İzin belgesine sahip olanların, konutları 3. kişilere kullandırmaları halinde de her bir kira sözleşmesi için 100 bin lira ceza kesilecek.

Hiç izin belgesi almadan turistlik kiralama yapan kişiler de kiraladıkları konut başına 100 bin lira ceza verecek.

Bir yıl içinde 4 kereden 1 milyon liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalacaklar.

İzin belgesi için yanıltıcı bilgi kullananlar da 50 bin lira para cezası ile cezalandırılacak.

Konut sahibi kiracı kesime söz verilen imkanları sağlamaz ise yine 100 bin lira ödemekle yükümlü olacak.