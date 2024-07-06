Temmuz zammının ardından sırada bu var. Emekliye nefes aldıracak gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz zammının ardından sırada bu var. Emekliye nefes aldıracak gelişme

Yapılan Temmuz zammının birçok emekliye yansımayacağının belli olmasının ardından emekliye nefes aldırılacak yeni formüller ortaya çıkmaya başladı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren temmuz zam oranları kesinleşti. İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının belli olması ile birlikte SSK ve BAĞ KUR emeklileri 24,73 oranında memur emeklileriyse yüzde 19,31 oranında enflasyon farkı aldı.

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En düşük emekli aylığı alan emeklilerin yine 10 bin lira aylık alacak olması ise yeniden kök maaş sorununun gündeme gelmesine neden oldu. Kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan kişilerin zamdan yararlanamayacak olması büyük tepkilere neden oldu.

SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin Temmuz 2024 maaş takvimi açıklanırken emeklilere bir güzel haber verildi.

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EMEKLİ MAAŞINDA YENİ DÜZENLEME YOLDA

Kök maaşı 8 bin liranın altında olan yaklaşık 3 milyon emeklinin maaşı değişmeyecek. Bu gruptaki emekliler yine 10 bin liraya tamamlanan maaşlar alacak. Ancak tamamlanan rakam olarak belirlenen bu 10 bin liranın yeniden belirlenmesi gündeme geldi.

EMEKLİNİN DURUMUNU DÜZELTMEK İÇİN 3 YENİ FORMÜL MASADA

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammından yararlanamayacak olmasının ortaya çıkması ile emeklilerin durumunu düzeltmek için 3 formül gündeme geldi.

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BİRİNCİ FORMÜL REFAH PAYI VERİLMESİ

Emekliler arasındaki beklenti doğrultusunda refah payı verilmesi planlanıyor. Bu formülle, yapılacak ek ödeme ile emekli maaşları enflasyon oranının üzerinde zam almış olacak.

İKİNCİ FORMÜL ZAMLARIN EŞİTLENMESİ

Masaradaki 2. İkinci formülde ise emekli zamlarının eşitlenmesini öngörülüyor. Ocak zam döneminde bu formül uygulanmış, memur zammının altında bir oranda zam alan SSK ve BAĞ KUR emekli zam oranları memur zammı ile eşitlenmişti. Temmuz'da ise memur zam orana 5 puan geride kaldı.

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ÜÇÜNCÜ FORMUL TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI

Masadaki 3. formüldeyse taban maaşın artırılması ele alınıyor. Düşük emekli aylığı alanların taban maaşı değişmeyip hazine ödemesi ile maaşları 10 bin liraya tamamlanıyordu. Bu maaş tamamlama oranının 12 bin-14 bin lira arasında bir rakama çekilmesi gündemde. Böylece en düşük emekli maaşı rakamı da değişmiş olacak.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin refah payına karar verir ya da en düşük emekli maaşı rakamı yukarı çekilirse emekliler zamlı maaşlarını aldıktan sonra hesaplarına bu rakamlar yansıtılacak.

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