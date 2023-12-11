Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Avustralyalı araştırmacılar, aralarında ABD ve Birleşik Krallık'ın da yer aldığı 11 ülkeden son 44 yılda yayımlanmış 17 çalışmanın analizini açıkladı.

Çalışmaya göre; Kedi sahibi olmanın şizofreni ve benzeri rahatsızlıklara yakalanma olasılığını ikiye katlıyor olabileceği bildirildi.

Queensland Ruh Sağlığı Araştırmaları Merkezi'nden John McGrath ve arkadaşları, kedi sahipliği ile şizofreniye yakın hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu dile getirdi.

Bu bağlantı, 1995 yılında yapılan bir çalışmada ilk defa ortaya atılmıştı.

O çalışmada, kedi sahipliği ile şizofreni arasındaki ilişkinin nedeni, kedilerde bulunan Toxoplasma gondii isimli bir parazit olarak gösterilmişti.

“DAHA KAPSAMLI ARAŞTIRMALARA İHTİYAÇ VAR”

Diğer taraftan söz konusu çalışmada kedi sahibi olmak ile şizofreni riskini artması arasında somut bir neden-sonuç ilişkisi tespit edilemediği bildirildi.

McGrath, kesin bir yorumda bulunmadan önce daha nitelikli ve daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Araştırma makalesinde, “Sonuçta incelememiz, kedi sahipliği ve şizofreniyle ilişkili bozukluklar arasındaki ilişkiyi destekliyor. Zihinsel bozukluklar bağlamında kedi sahiplenmeyi daha iyi anlamak için geniş ve daha yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç var” sözleri kullandı.