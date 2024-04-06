Evden geliş, eve dönüş…

Meral Akşener, 1994 yerel seçimlerine Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak girdi ama kazanamadı.

2017'de Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ beş milletvekili MHP'den ihraç edilince İYİ Parti'yi kurdular.

Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na giderek mecliste grup kurarak İYİ Parti’yi seçime sokmak için 15 milletvekili istedi.

Kılıçdaroğlu büyük bir demokratik özveriyle kabul etti.

2018 genel seçiminde İYİ Parti, yüzde 10.1 oy alarak 43 milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanı adayı olan Akşener ise yüzde 7,3 oy aldı.

Meral Akşener Kılıçdaroğlu için dedi ki;

-“Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim.”

Değerli okurlarım,

İYİ Parti’nin 22 Temmuz 2018’de Afyonkarahisar Sandıklı’daki kampında sert tartışmalar yaşandı.

Eleştiriler sonrası toplantıyı terk eden Akşener evine döndü ve aday olmayacağını söyledi.

Ancak Akşener evinden geri geldi ve 13 Ağustos 2018’de 2. kez İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

2022’nin Şubat ayında kurulan 6’lı Masa’da yer aldı.

6’lı Masa’nın 14 toplantısında ve liderle yaptığı ikili görüşmelerde cumhurbaşkanı kim olacak sorgusu yapmadı.

Aylık toplantılar sürerken Akşener şöyle dedi;

-"Altılı Masa’yı devirmem, millete ihanet etmem…"

6’lı Masa’nın Mart 2023’teki son toplantısında Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Masayı devirdi.

İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartı kabul edilince masaya döndü.

İşte o gün İYİ Parti’nin oyları yüzde 17-18’den yüzde 9-10’a düştü.

İYİ Parti’deki bu düşüş 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Kılıçdaroğlu’nun da kaybetmesine neden oldu.

29 yıllık siyasi kariyeri ile Meral Akşener 6’lı Masa’nın en deneyimli lideriydi ama 14 toplantıda ve liderlerle ikili görüşmelerinde cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunu gündeme getirmedi.

28 Haziran 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Meral Akşener tüm söylemlerini unuttu CHP düşmanı oldu.

31 Mart yerel seçiminde CHP ile ortak aday çıkartmaya karşı çıkarak “Öz başımıza müstakil girip boyumuzun ölçüsünü alacağız” dedi.

Gerek televizyonlarda gerek yazılarımda şu görüşüme yer verdim ama Akşener beni de deneyimli akil siyasetçileri de dinlemedi.

-Partiler boylarının ölçülerini milletvekili seçimlerinde görürler.

Genel Başkan seçildiği için tebrike gitmemesine rağmen CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti’ye giderek Akşener’e “ortak aday” çağrısı yaptı.

Bu öneriyi elinin tersi ile iten Akşener seçim kampanyası boyunca yüzde 90 CHP’yi hedef alırken yüzde 10 AKP’yi eleştirdi.

100 yıllık asırlık çınar CHP, 47 yıl sonra ittifaksız girdiği 31 Mart yerel seçiminde 21 yıllık AKP iktidarını çökerterek birinci parti oldu.

Akşener’in İYİ Parti’si ise boyunun ölçüsünü aldı: Yüzde 3.67.

Sadece Nevşehir’de belediye başkanlığını kazandı.

Ordu, Kayseri, Samsun, Kırklareli, Aksaray ve Isparta’da AKP adayları kazandı.

Bu 6 ilde CHP ve İYİ Parti ortak aday çıkartsalardı en azından 3’er başkanlık daha kazanırlar, AKP’ye ortak darbe vururlardı.

Seçim öncesi, “Kaybedersek sorumlu benim” diyen Akşener, olağanüstü seçimli kongre kararı aldı.

2018’de Afyon krizi sonunda evine gidip geri gelen Akşener yine evine gitti.

Bakalım geri gelir mi? Gelir de aday olursa genel başkan seçilir mi?