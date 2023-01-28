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Fatma Girik mezarı başında anıldı. Evi müzeye dönüştürülecek

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik, ölümünün birinci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:50
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Evi müzeye dönüştürülecek! Fatma Girik mezarı başında anıldı

Fatma Girik mezarı başında anıldı. Evi müzeye dönüştürülecek
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Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik ölümünün 1’inci yıl dönümünde Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti. 

HAYAT ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLMİŞTİ

Girik'in cenazesi, 28 Ocak 2022'de Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilmişti. Fatma Girik'in cenazesi, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.

Fatma Girik vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Torba Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Torba Mahalle Muhtarı Suat Kaya, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ve sevenleri katıldı.

"AYDINLIK İNSANLARDAN BİRİYDİ"

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Uyum Misyonu Koordinasyon toplantıları için Brüksel'de bulunduğu için 24 Ocak'ta Bodrum'da olamadığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, duygusal anların yaşandığı törende yaptığı konuşmada, "Fatma Girik'i anmak, kabrine çiçek bırakmak, ruhuna bir Fatiha okumak için buraya geldik. Fatma Hanım, Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan biriydi. Ömrünün sonuna kadar Atatürk sevgisi ile Cumhuriyet ve vatan sevgisi ile yaşadı, var oldu. Hep savunduğu değerler bunlardı ve bizler de onun yolunda, ondan aldığımız feyzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkacağız. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

Konuşmaların ardından söz alan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi.

Başkan Aras da konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat vereceğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan Belediye Başkanı Aras, daha sonra Torba Mezarlığı'nda yatan Memduh Ün, Akrep Nalan, Bedri Koraman ile diğer ebediyete intikal edenleri de andı.
 

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