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  • Fatma Girik vefatının ilk yıl dönümünde unutuldu. Kardeşi sitem etti: Bunun adı vefasızlık

Fatma Girik vefatının ilk yıl dönümünde unutuldu. Kardeşi sitem etti: Bunun adı vefasızlık

Günay Girik, geçen yıl 24 Ocak'ta vefat eden ablası Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti. Vefasızlık nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, "Keşke mezarının başında anılsaydı, ablam daha fazla mutlu olurdu" diye konuştu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 18:23
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Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm!

Fatma Girik vefatının ilk yıl dönümünde unutuldu. Kardeşi sitem etti: Bunun adı vefasızlık
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti. 

GEÇEN YIL BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Girik'in cenazesi, 28 Ocak 2022'de Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilmişti. Fatma Girik'in cenazesi, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.

VEFATININ BİRİNCİ YILINDA İKİ KİŞİ ZİYARET ETTİ 

Fatma Girik'in vefatının ardından bir yıl geçti. Kardeşi Günay Girik ile komşusu Muzaffer Ilıcak, ölüm yıl dönümünde Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti.

"İNSANLARIN VEFASIZLIĞI BENİ ÜZDÜ"

Ablası Fatma Girik'in mezarı başından anma yapılmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, "Sayısını hatırlamadığım kadar çok filmi var. Yaşım 56 ve yaklaşık 44 senem ablam ile geçti. 12 yaşlarındayken ilk filmimiz 'Gülsüm Ana'yı beraber çektik, oğlu rolündeydim. Annemi ablam kadar görmedim. Babam da küçük yaştayken öldü. Onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik. İki çocuğum var; kızımın adı Fatma Girik, oğlum ise Günay Girik. Ablamın yokluğunu çok hissediyorum. Burada insanların vefasızlığı da beni üzdü. Bunun adı vefasızlık. İstanbul'da anma töreni düzenlenmiş. Fakat burada mezarı başında bir anma yapılsaydı daha iyi olurdu. Bodrum ve Torba, Zeki Müren'den sonra Fatma Girik ile anılır. Keşke mezarının başında anılsaydı ablam daha fazla mutlu olurdu" diye konuştu. 

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