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Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü. Aynı gün doğmuşlardı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Hülya Koçyiğit, bu gün 75'inci yaşını kutluyor. Hülya Koçyiğit, vefat eden ve aynı gün doğmuş olduğu yakın arkadaşı Fatma Girik olmadan ilk kez doğum gününü kutlayacak. Koçyiğit, Girik olmadan buruk bir doğum günü geçirecek.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:58
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Aynı gün doğmuşlardı. Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü

Hülya Koçyiğit'in Fatma Girik'siz buruk yaş günü. Aynı gün doğmuşlardı
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'ın yanı sıra Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak'ta hayatını kaybetti. Fatma Girik ile Hülya Koçyiğit'in bugün doğum günü.

12 Aralık'ta dünyaya gelen Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit, doğum günün ilk kez kendisiyle aynı gün doğan yakın arkadaşı Fatma Girik olmadan kutlayacak. Koçyiğit ile Girik, her yıl birbirlerini yaş günlerinde anmayı ihmal etmezdi.

Hülya Koçyiğit, daha önce Fatma Girik ile bir anısını, "Memduh Ün'le yaptıkları bir film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, 'Yarın böyle bir sahne var, gelsene' dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

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