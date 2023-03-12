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  • CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti. Ünlü fenomen depremde hayatını kaybetmişti.

CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti. Ünlü fenomen depremde hayatını kaybetmişti.

Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden genç fenomen Taha Duymaz'ın ailesini ziyaret eden CZN Burak paylaşımlarıyla dikkat çekti. CZN Burak, Taha Duymaz'ın annesini paylaşınca görenler "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:39
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CZN Burak depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti.

CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti. Ünlü fenomen depremde hayatını kaybetmişti.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere Hatay'da halasının evinde yakalanan Taha Duymaz'ın enkaz altındaki cansız bedenine 12. günde ulaşıldı.

TikTok'ta paylaştığı yemek videolarıyla ünlü olan Duymaz'ın enkaz çalışmaları için CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'de büyük çaba harcamıştı. CZN Burak deprem bölgesindeki yardımlarını sürdürürken Duymaz'ın ailesini de unutmadı.

Evlatlarını depremde kaybeden anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak o anlardan bazı kareler paylaştı. CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini paylaşınca görenler "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

CZN Burak Özdemir "Meryem anne çok üzgün iyi olmaya çalışıyor, herkesin selamını ilettim. Bir nebze olsun mutlu oldu.'' dedi

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