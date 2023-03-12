Gülben Ergen: Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum. Deprem sonrası normalleşen insanlara tepki gösterdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından yaptığı bağışlarla dikkat çeken Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye derneğiyle depremin yaşandığı illere anaokulu yaptıracak. Şarkıcı, depremin ardından normalleşerek paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi.

''NORMALLEŞ AMA PAYLAŞMA...''

Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak normalleşerek günlük hayatlarından paylaşım yapan kişilere tepki gösteren Gülben Ergen, "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum! Nefret hayatımda düşmanıma bile hissetmediğim, bana ait olmayan bir duygu. Ama bu dönemde yatışmayan öfkemle, içselleştirdiğim acımla birlikte çok net hissediyorum! Hayata geri dönebilmeyi son derece gerekli bulurken henüz buna hazır hissetmiyor ve başaramıyorum. Normalleşmeye sürecine adapte olan herkesi tebrik ederken, bunu gözüme sokulmasını istemiyorum. Yaşa ama paylaşmayıver" dedi.