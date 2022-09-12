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  • Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrılık nedeni belli oldu. Evlilik yolunda ayrılmışlardı

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrılık nedeni belli oldu. Evlilik yolunda ayrılmışlardı

Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, evlilik yolunda yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık nedeni belli oldu. 

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:09
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Evlilik yolunda ayrılmışlardı! Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrılık nedeni belli oldu

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrılık nedeni belli oldu. Evlilik yolunda ayrılmışlardı
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Bir yıl önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

Nesrin Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutlulukları kısa sürdü ve ünlü çift ilişkilerini noktaladı.

SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

İlk hamle Alkan'dan geldi ve eski aşkını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Nesrin Cavadzade'nin de Gökhan Alkan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medyadan kaldırması ve eski sevgilisini takibi bırakması bir aşkın daha sona erdiğini gözler önüne serdi.

"İLİŞKİMİZDE HUZUR KALMADI"

Tüm bunların ardından oyuncu çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı. Çiftin, kafa yapıları farklı olduğu için ayrıldıkları iddia edildi.

Hayata bakış açıları yüzünden son dönemde sık sık tartıştıkları konuşulan Cavadzade ve Alkan’ın yakın çevresine, “İlişkimizde huzur kalmadı” diyerek, aşklarını bitirdikleri söyleniyor.

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