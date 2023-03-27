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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sponsor firmasının verdiği araçla kaza yaptı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:19
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade arabasıyla kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kaza geçirdi
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Nesrin Cavadzade, geçen yıl kendisine sponsor olan otomobil markasının verdiği araçla ufak bir kaza yaşadı. Acemiliği nedeniyle oturduğu apartmanın otoparkından çıkarken aracı çarpan oyuncu, firmayı arayıp durumu anlattı.

HASARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Marka Nesrin Cavadzade’ye başka bir araç vererek ufak hasarı görmezden geldi.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.

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