Evrim Alasya’nın nostaljik paylaşımı gündem oldu. Her gören aynı şeyi söyledi

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü isim Evrim Alasya sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu bu defa nostaljik karesiyle gündem oldu.

Çocukluk fotoğraflarını paylaşan Evrim Alasya’nın nostalji paylaşımına beğeni yağdı.

Evrim Alasya’nın o hallerine; 'Gülüşün hiç değişmemiş', 'Gözlerinin ışıltısından belliymiş' gibi yorumlar yaptılar.

