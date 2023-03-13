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Fenerbahçe'de flaş Ewijk gelişmesi. Transfer yarışında rakipler çoğaldı

Fenerbahçe gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun olası transferinde Milan van Ewijk'i transfer etmek istediği öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:51
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Ewijk Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'de flaş Ewijk gelişmesi. Transfer yarışında rakipler çoğaldı
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Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer planları içinde yer alan isimlerden birisi de Milan van Ewijk olduğu ileri sürüldü.

TRANSFERDE RAKİPLER ÇOĞALDI
Hollanda'dan Telegraaf gazetesi, genç futbolcu için PSV Eindhoven'in de transferde nabız yoklamaya başladığını yazdı.
Haberde gelecek sezon için uygun bütçeli oyunculara yönelen PSV'nin yetenekli futbolcu için kulübüne fiyat sorduğu belirtildi.
Portekiz'den Sporting'in de Van Ewijk ile ilgilendiği ifade edildi.

Milan van Ewijk, bu sezon Heerenween formasıyla çıktığı 29 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.

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