Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı

Ali Koç dönemi sona mı eriyor? Fenerbahçe'de 29 Mart Çarşamba günü Olağanüstü Genel Kurul düzenlenecek. Tepkilerin odağındaki Başkan Ali Koç'un güven tazeleyeceği belirtildi.

Sarı-Lacivertli kulüpte 29 Mart Çarşamba günü Saat 14.00'te Olağanüstü Genel Kurul toplanacak. Üyelere çağrı yapıldı. Başkan Ali Koç'un 'Güven tazelemek' istediği öğrenildi.

EMRE BOL DUYURDU

Yaptığı çıkışlarla gündem olan gazeteci Emre Bol, Sözde Futbol kanalında "Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un güven tazeleyeceği konuşuluyor" dedi. Beyaz Futbol moderatörü Ertem Şener de "Başkan Ali Koç'un güven tazeleyeceği duyumlarını alıyoruz" diye konuştu.







