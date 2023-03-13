Ali Koç'un hibe ettiği paralar Aziz Yıldırım'ın cebine girdi iddiası ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2018’de başkan olduğu dönemin ardından Sarı - Lacivertli kulübe tam olarak 50 milyon dolar hibe etmişti.

Fotospor'un haberine göre o dönemde Ali Koç’un kasaya koyacağı paranın önündeki en büyük engel başta eski başkan Aziz Yıldırım olmak üzere eski yöneticiler Nihat Özdemir, Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu'na olan borçlardı.

28 Nisan 2018’de Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcu 295 milyon 917 bin 435 lira açıklandı.

Bu borcun yüzde 30’luk kısmı eski yöneticiler tarafından geri alınmak üzere kulübe borç olarak verildiği dikkat çekti.

Ali Koç’un o dönemde kulübe bağışladığı 50 milyon dolar’ın (o dönem için 292 milyon TL) yaklaşık 90 milyon TL’sinin (15 milyon dolar) bu isimlere olan borçlar gittiği gündeme geldi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’den alacaklarının hiç birisini tahsil etmedi.

Ali Koç döneminde göreve gelen finans ekibi Yıldırım’a alacakları konusunda yaptığı hiçbir çağrıya cevap vermedi.