13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç'un hibe ettiği paralar Aziz Yıldırım'ın cebine girdi iddiası ortalığı karıştırdı

Ali Koç'un hibe ettiği paralar Aziz Yıldırım'ın cebine girdi iddiası ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra Ali Koç'un kulübe hibe ettiği 50 milyon doların başta Aziz Yıldırım olmak üzere eski yöneticiler Nihat Özdemir, Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu'na gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:09
Takip Et

Ali Koç'un hibe ettiği para Aziz Yıldırım'a mı gitti

Ali Koç'un hibe ettiği paralar Aziz Yıldırım'ın cebine girdi iddiası ortalığı karıştırdı
+
Aa
-

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2018’de başkan olduğu dönemin ardından Sarı - Lacivertli kulübe tam olarak 50 milyon dolar hibe etmişti.

Fotospor'un haberine göre o dönemde Ali Koç’un kasaya koyacağı paranın önündeki en büyük engel başta eski başkan Aziz Yıldırım olmak üzere eski yöneticiler Nihat Özdemir, Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu'na olan borçlardı.

28 Nisan 2018’de Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcu 295 milyon 917 bin 435 lira açıklandı.

Bu borcun yüzde 30’luk kısmı eski yöneticiler tarafından geri alınmak üzere kulübe borç olarak verildiği dikkat çekti.

Ali Koç’un o dönemde kulübe bağışladığı 50 milyon dolar’ın (o dönem için 292 milyon TL) yaklaşık 90 milyon TL’sinin (15 milyon dolar) bu isimlere olan borçlar gittiği gündeme geldi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’den alacaklarının hiç birisini tahsil etmedi.

Ali Koç döneminde göreve gelen finans ekibi Yıldırım’a alacakları konusunda yaptığı hiçbir çağrıya cevap vermedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
3
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
4
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
5
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
6
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
7
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Gölköy Barajı tamamen doldu
﻿Gölköy Barajı tamamen doldu
﻿Gölköy Barajı tamamen doldu
﻿Dolandırıcılık şüphelisi Kırklareli'de yakalandı
﻿Dolandırıcılık şüphelisi Kırklareli'de yakalandı
﻿Dolandırıcılık şüphelisi Kırklareli'de yakalandı
﻿Neymar'ın geleceği belli oldu. Takımdan ayrılıyor mu
﻿Neymar'ın geleceği belli oldu. Takımdan ayrılıyor mu
﻿Neymar'ın geleceği belli oldu. Takımdan ayrılıyor mu
﻿YSK seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
﻿YSK seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
﻿YSK seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.