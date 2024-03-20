Eylem Tok’a New York’ta kiralamak istediği evin sahibinden kurşun gibi sözler

İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazada yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu yol kenarındaki ATV araçlara çarpmıştı. 1 Mart tarihindeki kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası Eylem Tok oğlu ile birlikte önce Mısır’a sonrasında ise ABD’ye kaçmıştı. Tok ve oğlunun New York kentindeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada ABD’den iade talebinde bulunduklarını açıklarken soruşturmada Eylem Tok ve oğlu için gıyabında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

KİRALIK EV ARAYIŞLARI ORTAYA ÇIKTI

ABD’nin New York kentinde firari olan Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu T.C.’nin kiralık ev arayışında oldukları öğrenildi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın paylaştığı mail yazışmalarında kaza sonrası ABD'ye ’açan Eylem Tok ve oğlunun bir kişi aracılığı ile ev bulmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

Eylem Tok için ev bulmaya çalışan kişi, New York’ta evi olan bir Türk ev sahibine attığı mailde paranın sorun olmadığını ve kiranın 1 yıllık peşin ödeneceğini belirtiyor. Ev sahibi ise şahsı bir emlakçıya yönlendiriyor.

Eylem Tok için ev bakan kişi yazışmada “Belki basından duymuşsunuzdur. Türkiye’de bir talihsizlik yaşamışlar. Bir trafik kazası anne ile oğlu New York’a gelmek zorunda kalmışlar. Yani yazışma olmadan kiralama yapılması gerekiyor. Ayrıca teminat da alabiliriz sorun yok” diyor.

Türk ev sahibi ise Eylem Tok ve oğlu hakkında küfürlü ifadeler kullanarak “Bu teklifi duymamış olayım” diyerek bu isteği reddedip yazışmayı sonlandırıyor.