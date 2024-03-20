Eylem Tok’a New York’ta kiralamak istediği evin sahibinden kurşun gibi sözler

Kaynak: Haber Merkezi
Eylem Tok’a New York’ta kiralamak istediği evin sahibinden kurşun gibi sözler
Oğlunun bir kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ABD’ye kaçan Eylem Tok’un New York kentinde kiralamak istediği evin sahibinden kurlun gibi sözler geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivanın ifşa ettiği yazışmalar aşağıdan yukarı okunduğunda bütün detaylar anlaşılıyor.

İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazada yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu yol kenarındaki ATV araçlara çarpmıştı. 1 Mart tarihindeki kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası Eylem Tok oğlu ile birlikte önce Mısır’a sonrasında ise ABD’ye kaçmıştı. Tok ve oğlunun New York kentindeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada ABD’den iade talebinde bulunduklarını açıklarken soruşturmada Eylem Tok ve oğlu için gıyabında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

awrasdsad.jpg

KİRALIK EV ARAYIŞLARI ORTAYA ÇIKTI

ABD’nin New York kentinde firari olan Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu T.C.’nin kiralık ev arayışında oldukları öğrenildi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın paylaştığı mail yazışmalarında kaza sonrası ABD'ye ’açan Eylem Tok ve oğlunun bir kişi aracılığı ile ev bulmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

Eylem Tok için ev bulmaya çalışan kişi, New York’ta evi olan bir Türk ev sahibine attığı mailde paranın sorun olmadığını ve kiranın 1 yıllık peşin ödeneceğini belirtiyor. Ev sahibi ise şahsı bir emlakçıya yönlendiriyor.

ekran-goruntusu-2024-03-20-162205.png

Eylem Tok için ev bakan kişi yazışmada “Belki basından duymuşsunuzdur. Türkiye’de bir talihsizlik yaşamışlar. Bir trafik kazası anne ile oğlu New York’a gelmek zorunda kalmışlar. Yani yazışma olmadan kiralama yapılması gerekiyor. Ayrıca teminat da alabiliriz sorun yok” diyor.

Türk ev sahibi ise Eylem Tok ve oğlu hakkında küfürlü ifadeler kullanarak “Bu teklifi duymamış olayım” diyerek bu isteği reddedip yazışmayı sonlandırıyor.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı'dan bomba Eylem Tok iddiası: ‘Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum’ diyebilir
Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD’de yargılanabilir
Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları olay gecesi böyle görüntülendi. Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
Eylem Tok’un annesi sessizliğini bozdu: Belki daha kötüsünü yapardım
Eylem Tok’un eşi serbest bırakıldı. Şoförü çıkışta gazeteciyi ezdi
Son Haberler
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi Gündem
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı Gündem
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü Dünya
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde Ekonomi
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı Gündem
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı
Murat Kurum mal varlığını açıkladı Gündem
Murat Kurum mal varlığını açıkladı