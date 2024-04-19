Eylem Tok ve oğlunu havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu tahliye edildi

Kaynak: DHA
Eylem Tok ve oğlunu havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu tahliye edildi
Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile yazar annesi Eylem Tok’u havalimanına götüren kişi tahliye edildi.

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta meydana gelen olayda ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

4 kişinin de yaralandığı kaza sonrası 17 yaşındaki T.C. annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından önce Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında ise, "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Eylem Tok ve oğlunu havalimanına götüren kişi tahliye edildi

Savcılık ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Bu süreçte Eylem Tok'un oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında Eylem Tok ve oğlu T.C'yi havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu, 12 Mart'ta tutuklanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı konulup 15 Mart'ta "Suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınıp en yakın polis merkezine imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturmanın tek tutuklu sanığı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun dün tahliye edildiği ortaya çıktı.

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