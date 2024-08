Eylül’de yayınlanacak yeni diziler

2024-2025 televizyon sezonu Eylül ayında başlıyor. Geçtiğimiz dönemden devam edecek 17 diziye ek olarak 30 civarında yeni yapım daha izleyiciyle buluşacak. Peki, bu dizilerden hangileri Eylül ayında başlayacak? Birlikte bakalım.

Eylül’de başlaması beklenen yeni diziler arasında Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’lı ‘Bir Aşk Masalı’ (NOW TV), Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’li ‘Bir Gece Masalı’ (atv), Aras Bulut İynemli’li ‘Deha’ (Show TV), Cemre Baysel ve Halil İbrahim Ceyhan’lı ‘Hayat Hırsızı’ (NOW TV), İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk’lü ‘Kör Nokta’ (atv), Ertan Saban ve Damla Sönmez’li ‘Kötü Kan’ (NOW TV) ile Ece Uslu ve Hafsanur Sancaktutan’lı ‘Siyah Kalp’ (Show TV) yer alıyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı diziler, yeni sezonda nasıl bir performans ortaya koyacaklar? Bekleyip göreceğiz.

MFÖ için sürpriz buluşma

++++++++++

Faruk Sabancı ve Melek Mosso, unutulmaz şarkıları ve özgün tarzıyla Türk Pop Müziği tarihine adını yazdıran ‘MFÖ’nün tribute albüm projesinin ilk parçası için buluştu.

Alternatif bir bakış açısı ve yenilikçi müzikal altyapılarla yeniden hayat bulan ‘Mazaretim Var Asabiyim Ben’, Faruk Sabancı ve Melek Mosso iş birliğiyle tamamlandı. Sözleri Mazhar Alanson’a, müziği Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’a ait olan şarkının yeni düzenlemesini Faruk Sabancı yapmış.

Elif Demiralp’in yönetmenliğinde boks ringinde şarkıya bir de klip çekilmiş. Hoş bir çalışma olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

İstanbul’u kahkahaya boğacak

+++++++++++++

Sahneye adım attıktan sonra reklamcılığı bırakan ve Türkiye’nin başarılı komedyenleri arasında yerini alan Gökhan Ünver, mizahseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zor yanları, ebeveynlik gibi A’dan Z’ye bütün esprilerini açık yüreklilikle sahneye taşıyan Gökhan Ünver’in performanslarının biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Çektiği esprili videolarla tanınan ve Türkiye’nin sevgilisi hâline gelen komedyen, 27 Ağustos’ta Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro’da; 28 Ağustos’ta Biletinial Torium Sahne’de, 1 Eylül’de Kartal Sanat ve 17 Eylül’de Maltepe Dragos Sahne’de İstanbullular’ın karşısına çıkacak.