Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Memur ve öğretmenlerin 14 günlük maaş farkının ne zaman verileceği merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı ve tarih duyuruldu.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü maaş farklarının 15 Ocak'tan sonra yatırılacağını duyuruldu.

15 Ocak'ta sadece yüzde 16,48 zam alınacağı belirtildi.

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark, maaşlar ile ilave artışlara yönelik hesaplama ödeme işlemleri ise 15 Ocak tarihinden sonra yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün resmi yazısı şu şekilde

Bakanlığımız Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından, 01/01/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayıları belirleyen mali ve sosyal haklar konulu, 05/01/2023 tarihli ve 1818123 sayılı 1 Sıra No.lu Genelge yayımlanmış bulunmaktadır.

Buna göre yürütülen kamu personelinin maaş/ücret hesaplamasında esas alınacak katsayı, puan gibi referans bilgileri Sistemde tanımlanmış olup 06/01/2023 tarihi itibarıyla da maaş hesaplamasına açılacaktır.

Diğer taraftan, "Personel Ödemeleri ile İlgili 2023 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzu" 02.01.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Web Sayfasının Uygulama Kılavuzları bölümüne eklenmiş ve yapılan KBS duyuruları ile kullanıcılar bilgilendirilmişti.

Ayrıca, Sistemde kayıtlı kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri kişi bazında %16.48 oranında merkezden artırılmış olup Sistemde hesaplatılmadan önce gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Bilgileri ile maaş ödeme sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederim. ödeme işlemleri 15 Ocak tarihinden sonra yapılacaktır.

EMEKLİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

"Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildi.