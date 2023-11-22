EYT'li Özlem Yıldız emekli maaşını açıkladı

Oyuncu ve sunucu Özlem Yıldız, 42 yaşında EYT'den emekli oldu. Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Yıldız, aldığı emekli maaşını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
EYT'li Özlem Yıldız emekli maaşını açıkladı

Oyuncu ve sunucu Özlem Yıldız, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

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Snob Magazin'in haberine göre; Bir saate yakın mağazada kalan sunucu, "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Takip ediyorum. Para kazanan insanlar indirimi takip eder" yanıtını verdi. İki haftadır yurt dışında olduğunu söyleyen Yıldız, "Okullar açıldı... Buraya önce dişçi için geldim sonra cilt bakımımı yaptırdım. Daha çok parayı makyaj ve temizlik ürünlerine yani bakım kremlerine harcıyorum" dedi.

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"EYT'Lİ OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Sosyal medya fenomenlerinin çok para kazanmasının gündem olması üzerine 42 yaşındaki sunucu, "Siz yıllardır sektördesiniz, lüks yaşantınızı görmedik" sözlerine, "Ben EYT'li olduğum için şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor" ifadelerini kullandı.

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"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Mete Vardar'la ilişkisi olan ve geçtiğimiz günlerde yüzüğüyle dikkat çeken Yıldız, "O kendi yüzüğüm. Mete'nin doğum gününde bütün aile bir araya gelmiştik. Dünür de vardı. Çekirdek kadro kutladık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Sunucu, "Yakında güzel bir haber gelir mi?" sorusuna ise, "Bakalım, bilmiyorum. Göreceğiz" diye cevap verdi.

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