Özlem Yıldız aileye girdi. Sevgilisi Mete Vardar'ın ailesiyle poz verdi

Sunucu Özlem Yıldız 7 aydır aşk yaşadığı turizmci Mete Vardar'ın doğum gününde sevgilisinin ailesiyle poz verdi.

Özlem Yıldız aileye girdi. Sevgilisi Mete Vardar'ın ailesiyle poz verdi

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ile sunucu Özlem Yıldız 7 aydır aşk yaşıyor.

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Sevgililer ağustos ayında önce Okan-Neslihan Konaklı’nın düğüne katıldı. Mete Vardar ile Özlem Yıldız’ı düğünde görenler, "Darısı sizin başınıza" dedi.

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Akşam da baş başa Özlem Yıldız’ın doğum gününü kutladılar. Özlem Yıldız’ın doğum günü organizasyonunu Mete Vardar yaptı.

"MUTLU YILLAR AŞKIM"

Mete Vardar, “Mutlu yıllar aşkım, iyi ki hayatıma girdin” sözleriyle sevgilisi Özlem Yıldız'a olan duygularını dile getirdi.

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Ünlü sunucu ve manken Özlem Yıldız geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kardeşi Mert Vardar'ın eşi Seda Şahin Vardar ile tanıştı. Yıldız, eltisi Seda Şahin Vardar ile çabucak da kaynaştı.

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Geçen cumartesi de Mete Vardar’ın doğum günüydü. Özlem Yıldız, sevgilisini 49. yaşında yalnız bırakmadı ve Vardar Ailesi’ne girdi.

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Kutlamada Mete Vardar’ın anne-babası, çocukları, kardeşi, yeğenleri, yengesi ve Özlem Yıldız’ın oğlu vardı.

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