EYT’liler maaş zammından yararlanacak mı? Önerge kabul edildi

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinin ardından memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin de zam oranı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekli maaşlarının yüzde 25 artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Ancak artış Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacak. Ayrıntıların belli olmasının ardından sosyal medyada "EYT'den emekli olanlar taş mı yesin" yorumları yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’nin memurların maaş artışları ile bazı vergileri artıran ve ek vergiler öngören ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşırlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, AKP, emekli maaşlarının yüzde 25 artırılması için önerge verdi.

EYT’LİLER MAAŞ ZAMMINDAN YARARLANACAK MI?

Yüzde 25’lik zammın EYT’liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafa karıştırdı. Hürriyet’’te yer alan habere göre, verilen önergede EYT’lileri kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı belirtildi. Bu konuda bir başka önerge de verilmediğinden dolayı, yüzde 25’lik maaş zammında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25’lik zam maaşlarına yansıyacak.

KÖK AYLIK ESAS OLACAK

Yüzde 25’lik zamda kök aylık esas olacak. Bir süre önce en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak bu konuda düzenleme yapılırken artış kök ücrete yapılmamış, 7 bin 500 TL’nin altındaki aylıklar Hazine yardımıyla yükseltilmiş ve emekli aylığı ödemelerinin 7 bin 500 TL’den az olamayacağı yönünde yasa çıkarılmıştı. Bu nedenle 7 bin 500 liradan düşük alan emeklilerde 6 bin lira kritik eşik olacak.

Örneğin kendi kök aylığı 6 bin lira olan ancak Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL alan bir emeklinin kök aylığına zam yapılacak. Yapılan zam tutarı bin 500 TL olacak. Emekli aylığı olarak yapılan ödemenin 7 bin 500 TL’nin altında olmaması yönündeki yasal düzenlemeye bağlı olarak bu kişiye Hazine yardımı verilmesine gerek kalmayacak ve kişi 7 bin 500 almaya devam edecek.

Benzer şekilde kişinin kök aylığı 6 bin 100 liraysa yüzde 25’lik zam kök aylığına uygulanacak ve maaş 7 bin 625 liraya çıkacak. Ama eline geçen maaş 7 bin 500 lira olduğu için, maaşında 125 liralık artış olacak.

7 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaşın da kendi emekli aylığına yüzde 25 zam uygulanacak ve maaşı 8 bin 750 liraya çıkacak.

Ancak maaşı bir süredir 7 bin 500 lira olduğu için maaşının üstüne bin 250 lira ilave gelecek. Kendi aylığı 7 bin 550 lira olan bir emekli ise yüzde 25’lik zammı maaşı üzerinden alacak. Böylece maaşı 9 bin 437 liraya yükselecek.