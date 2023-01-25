Eyüpspor'dan bir transfer daha

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor, bu kez de Ümraniyespor'la olan sözleşmesini fesheden Venezuellalı Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı.

32 yaşındaki futbolcu bugün Eyüpspor'la sözleşme imzaladı.

Eflatun sarılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı. Del Valle’ye ‘hoş geldin’ diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.