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Yılmaz Vural geldi, Malatyaspor 9 hafta sonra kazandı. Lider Eyüp'ü yıktı

Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural'ın işbaşına gelmesinden sonra ilk galibiyetini Eyüpspor'dan aldı. 

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:17
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Yılmaz Vural Malatya'da ilk galibiyetini aldı

Yılmaz Vural geldi, Malatyaspor 9 hafta sonra kazandı. Lider Eyüp'ü yıktı
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Malatyaspor 9 haftadır maç kazanamıyordu. Yılmaz Vural da göreve gelmesinin ardından ilk galibiyetini almış oldu.

Eyüpspor'un liderliği ise üst üste puan kayıplarından sonra tehlikeye girdi.


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökmen Baltacı, Suat Güz

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Donsah, Erşan Yaşa (Dk. 84 Taha Gür), Burak Kavlak, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 77 Mehmet Güneş), Doğukan Emeksiz (Dk. 77 Nshimirimana), Ogün Özçiçek, Malle, Cengizhan Akgün (Dk. 65 Hüseyin Ekici), Yakup Alkan (Dk. 66 Yiğit Ulaş)

Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Mehmet Murat Uçar, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Recep Niyaz, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Thill), Dell Valle (Dk. 76 Melih Kabasakal), Halil Akbunar, İbrahim Yılmaz (Dk. 66 Ezeh)

Goller: Dk. 5 Ogün Özçiçek, Dk. 45+6 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Del Valle (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Malle, Dk. 39 Burak Kavlak, Dk. 78 Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 45+5 Ömer Bayram, Dk. 90+1 Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Burak Kavlak (Yeni Malatyaspor)

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Misafir
29.01.2023 18:26
Kimsenin Sn .Erdoğan'ın adaylığından korktuğu yok. Adaylık konusunda Anayasa ne diyorsa o, eğip bükmeye gerek yok. Bir beş yıl daha aynı yönetimi ülke kaldıramaz.  
 
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