Eyüpspor yara aldı: Samsunspor lideri farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'u Douglas Tanque, Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Ahmet Sagat'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.
Ev sahibi Eyüpspor'un tek golünü Sinan Kurt kaydetti.
Deplasmanda 4 golle kazanan Samsunspor puanını 38'e yükseltti.
Eyüpspor 41 puanla liderliğini sürdürdü.
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