Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nın ezan okunurken yaptığı seçim konuşması ortaya çıktı. Canlı yayında ezan okunuyor diye soruları cevaplamamıştı

Kahramanmaraş Belediye Başkanı AKP'li Hayrettin Güngör Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un depremle ilgili sorularına cevap vermek için canlı yayına katıldı. Yayın sırasında ezan okunduğuı gerekçesiyle sessiz kalarak sorulara cevap vermeyen Güngor gündem olmuştu.

AKP'li Hayrettin Güngör'ün, 2019 seçimlerinde vaatlerini sıralarken ezan okunmasına rağmen konuşmasına ara vermediği ortaya çıktı.

Görüntülerde, ezan sesinin duyulmasına rağmen Güngör'ün açıklamalarına devam ettiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konuşması sırasında ezan başlayınca röportaja ara vermek istemişti.

Ezan sesini duyduktan sonra "Aziz Allah" diyen Güngör, "Ezan okunuyor, beklememiz lazım" demişti. Mehmet Akif Ersoy ise "Ezanın okunmasını mı bekleyelim istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla caiz olmaması gibi bir durum yok ama size saygı duyuyorum" şeklinde konuşmuş; Güngör'den "Ezanı bekleyelim" yanıtını almıştı.

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Ezandan sonra devam edelim" diyerek röportaja ara vermişti.