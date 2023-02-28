28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP’den AKP’li Belediye Başkanı’na ‘belgeli’ yanıt geldi. “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim” demişti

CHP’den AKP’li Belediye Başkanı’na ‘belgeli’ yanıt geldi. “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim” demişti

AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki çalışmalarından bahseden ABB Başkanı Mansur Yavaş için "Kendisini görmedim. Gelmiş gitmiş diyorlar. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi. CHP’li Ali Öztunç, iki adet belge paylaşarak Güngör’e yanıt verdi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 02:02
Takip Et

AKP’li Belediye Başkanı "Mansur Yavaş'ı burada görmedim" dedi! CHP belgelerle yanıt verdi

CHP’den AKP’li Belediye Başkanı’na ‘belgeli’ yanıt geldi. “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim” demişti
+
Aa
-

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayında AFAD koordinasyonuyla destek çalışmalarına gittiği Kahramanmaraş'taki durum hakkında konuştu.

Kahramanmaraş'ta 408 personelleri olduğunu ve Hatay'da çalışmaya katılanların da daha sonra oraya gittiğini ifade eden Yavaş, su meseleleri başta olmak üzere yaptıkları desteklerden söz etti.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ BURADA HİÇ GÖRMEDİM"

AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Habertürk'te katıldığı yayında "Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş gitmiş diyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi.

“NASIL BİR ÇALIŞMA YAPTIKLARINI BİLMİYORUM”

Mehmet Akif Ersoy'un "ABB'ye büyük bir alan tahsis etmişsiniz, orada çalışmalarını yürütüyorlarmış" demesi üzerine Güngör, "Benim bir bilgim yok. Ben ABB Başkanı'nı görmedim. Nasıl bir çalışma yaptıklarını bilmiyorum." dedi.

"BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' BEKLERDİM"

Güngör, "Sayın Mansur Yavaş Başkanımdan nezaket olarak bir geçmiş olsun beklerdim. Sayın Yavaş beni ne aradı ne de görüştük" ifadelerini de kullandı.

CHP'DEN YANIT: BU KADAR MI HABERSİZSİNİZ?

Göngör'e yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi.

Öztunç, iki adet belge paylaşarak, "Peki bunlar nedir Sayın Hayrettin Güngör. Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız.Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadarmı habersizsiniz?" ifadelerini kullandı.

ABB: FAALİYETLERİMİZİN DETAYLARINI PAYLAŞACAĞIZ

Öte yandan Öztünç’un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de kentteki çalışmalarına ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş yerleşkesinden bir kesit..." notuyla bir video paylaştı.

ABB'nin Kahramanmaraş yerleşkesinde çekilen videonun notunda "Yarın faaliyetlerimizin detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
4
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
5
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Fehmi Koru'dan hem Erdoğan hem Bahçeli'yi çıldırtacak istifa çıkışı
7
﻿Fehmi Koru'dan hem Erdoğan hem Bahçeli'yi çıldırtacak istifa çıkışı
﻿Fehmi Koru'dan hem Erdoğan hem Bahçeli'yi çıldırtacak istifa çıkışı
﻿İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı
﻿İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı
﻿İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı
﻿NATO’nun "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı
﻿NATO’nun
﻿NATO’nun "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı
﻿Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı
﻿Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı
﻿Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı
﻿Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi
﻿Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi
﻿Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.