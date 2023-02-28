CHP’den AKP’li Belediye Başkanı’na ‘belgeli’ yanıt geldi. “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim” demişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayında AFAD koordinasyonuyla destek çalışmalarına gittiği Kahramanmaraş'taki durum hakkında konuştu.

Kahramanmaraş'ta 408 personelleri olduğunu ve Hatay'da çalışmaya katılanların da daha sonra oraya gittiğini ifade eden Yavaş, su meseleleri başta olmak üzere yaptıkları desteklerden söz etti.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ BURADA HİÇ GÖRMEDİM"

AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Habertürk'te katıldığı yayında "Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş gitmiş diyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi.

“NASIL BİR ÇALIŞMA YAPTIKLARINI BİLMİYORUM”

Mehmet Akif Ersoy'un "ABB'ye büyük bir alan tahsis etmişsiniz, orada çalışmalarını yürütüyorlarmış" demesi üzerine Güngör, "Benim bir bilgim yok. Ben ABB Başkanı'nı görmedim. Nasıl bir çalışma yaptıklarını bilmiyorum." dedi.

"BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' BEKLERDİM"

Güngör, "Sayın Mansur Yavaş Başkanımdan nezaket olarak bir geçmiş olsun beklerdim. Sayın Yavaş beni ne aradı ne de görüştük" ifadelerini de kullandı.

CHP'DEN YANIT: BU KADAR MI HABERSİZSİNİZ?

Göngör'e yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi.

Öztunç, iki adet belge paylaşarak, "Peki bunlar nedir Sayın Hayrettin Güngör. Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız.Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadarmı habersizsiniz?" ifadelerini kullandı.

ABB: FAALİYETLERİMİZİN DETAYLARINI PAYLAŞACAĞIZ

Öte yandan Öztünç’un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de kentteki çalışmalarına ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş yerleşkesinden bir kesit..." notuyla bir video paylaştı.

ABB'nin Kahramanmaraş yerleşkesinde çekilen videonun notunda "Yarın faaliyetlerimizin detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.