13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ezgi Mola depremde kurtarılan köpeği sahiplendi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından enkazdan kurtarılan ailesini kaybetmiş bir köpeği sahiplendi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:42
Takip Et

Ezgi Mola'dan örnek davranış! Depremde kurtarılan köpeği sahiplendi

Ezgi Mola depremde kurtarılan köpeği sahiplendi
+
Aa
-

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerin büyük yıkıma uğradığı depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye’nin dört bir yanında da yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Ünlü isimler ilgili kurumlara para yardımı yapmalarının yanı sıra bu merkezlerde canla başla çalıştı.

Yıkıcı depremlerin ardından oyuncu Ezgi Mola, enkazdan kurtarılan, ailesini kaybeden bir köpeği sahiplendi.

"SAHİPLERİNDEN BANA EMANET"

Adı Zeus olan köpekle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ezgi Mola, "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER YORUM YAĞDIRDI

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Ezgi Mola'nın fotoğraflarına; Hazal Kaya, Eda Ece, Songül Öden, Seda Sayan ve Şebnem Bozoklu gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

Öte yandan Eser - Berfu Yenenler çifti de enkazdan kurtarılan ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplenmişti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
3
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
4
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
5
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
6
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
7
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿DSÖ'den korona açıklaması
﻿DSÖ'den korona açıklaması
﻿DSÖ'den korona açıklaması
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
﻿Bakan Özer'den LGS açıklaması
﻿Bakan Özer'den LGS açıklaması
﻿Bakan Özer'den LGS açıklaması
﻿Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı
﻿Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı
﻿Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.