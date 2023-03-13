Ezgi Mola depremde kurtarılan köpeği sahiplendi

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerin büyük yıkıma uğradığı depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye’nin dört bir yanında da yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Ünlü isimler ilgili kurumlara para yardımı yapmalarının yanı sıra bu merkezlerde canla başla çalıştı.

Yıkıcı depremlerin ardından oyuncu Ezgi Mola, enkazdan kurtarılan, ailesini kaybeden bir köpeği sahiplendi.

"SAHİPLERİNDEN BANA EMANET"

Adı Zeus olan köpekle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ezgi Mola, "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER YORUM YAĞDIRDI

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Ezgi Mola'nın fotoğraflarına; Hazal Kaya, Eda Ece, Songül Öden, Seda Sayan ve Şebnem Bozoklu gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

Öte yandan Eser - Berfu Yenenler çifti de enkazdan kurtarılan ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplenmişti.

