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Ezgi Mola'dan yeni yaş dileği. Fonda 'yine baharlar gelecek' çalsın

Oyuncu Ezgi Mola yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Mola, bu özel güne dair sosyal medya hesabından bir de paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 00:51
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Yeni yaşına giren Ezgi Moladan dikkat çeken mesaj

Ezgi Mola'dan yeni yaş dileği. Fonda 'yine baharlar gelecek' çalsın
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla renkli kişiliğini gözler önüne seren Ezgi Mola, bu defa doğum gününe dair bir paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide izlediğimiz oyuncu Ezgi Mola, yeni yaşına dair satırlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Doğum günü pastasıyla çekilmiş karesini takipçilerinin beğenisine sunan Mola şunları yazdı:

"Selam! Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim.

Benim yeni yaşımda en büyük dileğim ülkemde tanıdığım tanımadığım, ama aynı havayı soluduğum herkesle huzur içinde yaşayabilmek, kimsenin bir diğerinin özgürlük alanını ihlal etmediği, birbirimizi hoşgörü ile karşıladığımız, aynı fikirde olmasak bile birbirimize iyi geldiğimiz bir dünya hayali benimki...

Olamaz mı , olabilir! Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız.

Fonda Levent Yüksel Tuana çalsın:

SANA SÖZ YİNE BAHARLAR GELECEK SANA SÖZ UMUT SÖNMEYECEK SÖÖÖÖZ SÖÖÖZ"

Ezgi Mola yaptığı doğum günü paylaşımına çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı eklemeyi de ihmal etmedi.

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