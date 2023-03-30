Ezgi Mola’yı taciz etmekle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı. Attığı mesajlara dair bakın ne dedi

Oyuncu Ezgi Mola ile bir reklamda yer alan Kemal K. genç oyuncuyu tacizleriyle yıldırdı. Bir firmanın reklam çekimlerinde oyuncunun arkasında duran doktor rolündeki Kemal K. oyuncuya taciz mesajları yağdırdı. Ezgi Mola bu kişinin tacizlerinden sonra mahkemeye koştu.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve şikayetçi Ezgi Mola'nın avukatları katıldı. 40 yaşındaki Kemal K. müzisyenlik yaptığını, gitar öğretmeni olduğunu belirterek Ezgi Mola ile reklam çekimlerinde tanıştığını ve çekimlerden sonra Mola’nın tiyatro oyununa gittiğini belirtti.

Kemal K., "Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı. Kulis çıkışında selamlaştık, beni tanıdığını söyledi. Ufak bir sohbet ettik ve onun için aldığım küçük hediyeyi verdim" dedi. Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Mola’yı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, "Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde 'Siz kimsiniz ?' dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana 'Figüran' dedi. Buna hiç gerek yoktu ben de 'Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık' dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum, üzerinden çok zaman geçti. O dönemler gençtim" diye konuştu.

"CİNSEL TACİZİ KABUL ETMİYORUM"

Sosyal medyadan Ezgi Mola’ya mesaj attığı sorulan sanık Kemal K. "Mesaj atmış olabilirim. Attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum. Uzun zaman geçtikten sonra şikayetçi olmuş buna da anlam veremedim. Bence kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Ezgi Mola’nın avukatı Yaman Şenoymak ise dava dosyasına, sanığın Ezgi Mola'nın karşısına çıkıp parmak salladığı görüntüleri içeren güvenlik kamera kaydını CD içinde sundu. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması üzere dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma çıkışı sanık Kemal K., gazetecilere görüntü vermemek için bir süre duruşma salonunda bekledikten sonra adliyeden ayrıldı.

