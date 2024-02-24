Ezgi'nin kayıplara karışan katil zanlısının iskeleti bulundu! 17 ilde afişi asılmıştı

Deniz Özarslan, 28 Temmuz 2022’de boşanma sürecinde olduğu eşi Ezgi Özarslan’ın iş yerine gittiği Konak’ın Mersinli Mahallesi’nde, aralarında çıkan tartışma sonucunda belinden çıkardığı silahla eşine ateş etti ve ağır yaraladı. Deniz Özarslan olay yerinden silahıyla birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ezgi Özarslan’ı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ezgi Özarslan, olay günü beyin ölümü gerçekleşti ve makineye bağlı olarak yaşadığı bir süre sonunda 11 Ağustos 2022’de hayatını kaybetti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eşi Deniz Özarslan tarafından silahla vurularak hastaneye kaldırılan ve 15 gün boyunca yaşam savaşı veren Ezgi Özarslan, 7’nci evlilik yıl dönümlerinde Urla’nın Özbek Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedildi. Ezgi Özarslan’ın ölümünün ardından, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Deniz Özarslan’ı yakalamak için geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

17 ŞEHİRDE, ‘EZGİ’NİN KATİLİ ARANIYOR’ AFİŞLERİ ASILDI

Ezgi Özarslan’ın adaleti için mücadele eden kadın örgütleri, İzmir dahil olmak üzere 17 şehirde, duvarlara ve direklere ‘Ezgi’nin katili aranıyor’ yazan afişler astı. Ezgi’nin katilinin bulunması için çalışmalar devam ederken, defninin yıl dönümünde ailesi, Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Üst Geçidi’ne ‘İzmir’de Ezgi Zerkin’i silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022’den beri kayıp. Görenler polise bildirsin’ yazılı bir pankart bıraktı.

ÖLÜMÜNDEN 10 AY SONRA EŞİNDEN BOŞANMIŞ SAYILDI

Ezgi Özarslan, 2021 yılı haziran ayında İzmir 14’üncü Aile Mahkemesi’nde, eşi Deniz Özarslan ile boşanma davası açmıştı. Bu dava, Ezgi Özarslan’ın ölümünden 10 ay sonra sonuçlandı. Mahkeme, Deniz Özarslan’ın tamamen kusurlu olduğuna hükmederek, boşanmayı onayladı. Ayrıca, Ezgi Özarslan, boşanma davasının bitmesinin ardından ailesinin soyadı olan ‘Zerkin’ ismini aldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Cinayetin katil zanlısı Deniz Özarslan’ın bulunamadığı için İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, Deniz Özarslan’ın gidebileceği ve bağlantı kurabileceği adres ve kişileri izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Deniz Özarslan’ın izine ulaşılamadı.

HURDACININ BULDUĞU İSKELET KATİL ZANLISINA AİT ÇIKTI

Ekiplerin araştırmaları devam ederken, 545 gün sonra Konak ilçesindeki Tarihi Asansör’ün yanındaki boş bir alanda hurda toplayan bir kişi, 23 Ocak’ta insan iskeleti buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kemikleri inceledikten sonra delil torbalarına koyarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

AİLESİNE HABER VERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve bu kapsamda kayıp olan kişilerin yakınlarından DNA testi istedi. Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemiklerinin Ezgi Özarslan’ın katil zanlısı Deniz Özarslan’ın ailesinden alınan DNA ile uyumlu olduğu tespit edildi. Deniz Özarslan’ın kemiklerinin teslim alınması için ailesine haber verildiği bildirildi.