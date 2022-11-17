17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Facebook 'biyografi'deki tartışma yaratan bilgileri kaldıracağını açıkladı

Facebook 'biyografi'deki tartışma yaratan bilgileri kaldıracağını açıkladı

Dünya çapında en çok kullanıcısı bulunan Facebook kullanıcılarına yeni bir güncellemeyi duyurdu. Artık uygulamada “cinsel yönelim”, “dini görüş”, “siyasi görüş” ve “adres” bilgileri yer almayacak.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:55
Takip Et

Facebook biyografide yazılı olan cinsel yönelim, dini siyasi görüş ve adres bilgileri bölümünü kaldıracak

Facebook 'biyografi'deki tartışma yaratan bilgileri kaldıracağını açıkladı
+
Aa
-

Facebook dünya çapındaki kullanıcı sayısıyla diğer sosyal medya uygulamalarına fark atarken, çatı şirketi Meta da uygulamaya güncellemeler getirerek kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan iddialara göre Facebook’un çatı şirketi Meta, kullanıcının profilinde yer alan biyografi bölümündeki “cinsel yönelim”, “dini görüş”, “siyasi görüş” ve “adres” alanlarının kaldırılacağını duyurdu. Çünkü bu bilgiler sosyal medyada büyük tartışmaların çıkmasına neden oluyordu.

Güncellemenin 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceği düşünülüyor. Ancak çatı şirket Meta, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. 

Facebook analisti Matt Navarra'nın konuyla ilgili paylaşımları ise şöyle:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
4
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
5
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
6
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.