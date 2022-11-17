Facebook 'biyografi'deki tartışma yaratan bilgileri kaldıracağını açıkladı

Facebook dünya çapındaki kullanıcı sayısıyla diğer sosyal medya uygulamalarına fark atarken, çatı şirketi Meta da uygulamaya güncellemeler getirerek kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan iddialara göre Facebook’un çatı şirketi Meta, kullanıcının profilinde yer alan biyografi bölümündeki “cinsel yönelim”, “dini görüş”, “siyasi görüş” ve “adres” alanlarının kaldırılacağını duyurdu. Çünkü bu bilgiler sosyal medyada büyük tartışmaların çıkmasına neden oluyordu.

Güncellemenin 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceği düşünülüyor. Ancak çatı şirket Meta, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Facebook analisti Matt Navarra'nın konuyla ilgili paylaşımları ise şöyle: