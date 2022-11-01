Elon Musk Twitter için Meta'dan yardım alacak

Twitter'ı satın alma hayallerine kavuşan Elon Musk, platformda bazı yenilikler yapmak istiyor. Bu doğruştuda son dönemlerde en çok maddi kayıp yaşayan Meta'ya destek çıkabileceğini ifade ediyor.

Facebook ve Instagram içeriğini değerlendiren içerik denetleme ekibi Meta Gözetim Kurulu, yeniden yapılanma sürecinde Elon Musk ile birlikte çalışmak isteme talebini iletti. Musk da Twitter'da bulunan nefret söylemlerine ilişkin düzenlemeler yapmak ve sahte/bot hesapları kaldırmak için desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Meta'nın bu konuda Musk'a yardım edeceği ve tarafların ortak hareket edeceği ortaya çıktı.

Musk, Twitter'daki şüpheli içerik ve yasaklı hesaplar gibi konularda kararlar almak için bir Twitter Denetleme Konseyi kuracağını ifade etti.

İş insanı ayrıca, kripto para piyasasında yönlendirici etkiye sahip. Twitter'ın satın alınma işleminden sonra da Dogecoin'in yüzde 35 oranında yükseldi.