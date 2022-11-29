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Sosyal medya devine rekor ceza

Yarım milyondan fazla kişinin verilerinin sızdırılmasına yönelik güvenlik ihmali olduğunu ifade edildi. Bu sonuç üzerine Meta'ya 265 milyon avro para cezası verildiği ifade edildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:00
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Facebook'a verilerinin sızdırılmasına yönelik güvenlik ihmali sebebiyle ceza verildi

Sosyal medya devine rekor ceza
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İrlanda’nın denetim kuruluşu olan Veri Koruma Komisyonu (DPC), Facebook’un çatı şirketi olan Meta'nın müşterileri verilerin gizliliği konusundaki ihmalleri olduğunu söyledi. Meta'ya yaptırım uygulamaya karar veren Komisyon,  sosyal medya devine 265 milyon Euro para cezası verdi.

META'DA İŞÇİ KIYIMI

Denetim kuruluşundan yapılan açıklamalarda, Avrupa’daki operasyonlarının yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisinin bazı verilerinin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğunu duyurdu.

Karar AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma sürecinin ardından alındığı belirtti.

Nisan ayından bu yana yürütülen soruşturmanın sonucunda Meta’ya toplam 265 milyon avro para cezası verildiği ifade edildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamalarda, iş gücünün yüzde 13'üne denk gelen 11 bin çalışanın işine son verilmesinin planlandığı ifade edildi.

(Kaynak: AA)

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