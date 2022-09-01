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Meta'nın uygulamalarına ücretli içerik geliyor

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketleri olan Meta'nın, uygulamalarındaki reklam düşüşleri sebebiyle ücretli içerikler üreteceği ortaya çıktı. İddialara göre üretilecek olan ücretli içerikler için kullanıcıların sosyal medyaya para ödemeyeceği ifade edildi

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:02
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Facebook ve Instagram uygulamalarına ücretli içerik geliyor

Meta'nın uygulamalarına ücretli içerik geliyor
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Meta, Facebook ve Instagram uygulamalarına reklam gelirlerinde meydana gelen düşüşleri nedeniyle yeni uygulamalara başlayacağını duyurdu. Yeni geçilecek uygulama kapsamında reklam işini büyütme konusunda kararlı olan Meta, kullanıcıların bu içeriklere para ödemesinin gerekmeyeceğini ifade etti.

Ancak Meta, reklam gelirlerinden kaybettiği parayı sosyal medya uygulamalarına getireceği özelliklerle tekrar kazanmak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden şirket yöneticileri kullanıcıların ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni özellikler sunmayı planladığını ifade etti.

Bu özellikler bağlamında ise şu ana kadar açıklama yapmayan Meta’nın gelirinin neredeyse tamamının reklamlardan geldiği söyleniyor. 

Meta’nın bu hamlesiyle, kısa sürede büyük bir başarı beklenmediği ifade edilirken uzun vadede Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda işe yarayacağı düşünülüyor.

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