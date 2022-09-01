Meta'nın uygulamalarına ücretli içerik geliyor

Meta, Facebook ve Instagram uygulamalarına reklam gelirlerinde meydana gelen düşüşleri nedeniyle yeni uygulamalara başlayacağını duyurdu. Yeni geçilecek uygulama kapsamında reklam işini büyütme konusunda kararlı olan Meta, kullanıcıların bu içeriklere para ödemesinin gerekmeyeceğini ifade etti.

Ancak Meta, reklam gelirlerinden kaybettiği parayı sosyal medya uygulamalarına getireceği özelliklerle tekrar kazanmak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden şirket yöneticileri kullanıcıların ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni özellikler sunmayı planladığını ifade etti.

Bu özellikler bağlamında ise şu ana kadar açıklama yapmayan Meta’nın gelirinin neredeyse tamamının reklamlardan geldiği söyleniyor.

Meta’nın bu hamlesiyle, kısa sürede büyük bir başarı beklenmediği ifade edilirken uzun vadede Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda işe yarayacağı düşünülüyor.