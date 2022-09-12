Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu karşısında savunma yapacak

Rekabet Kurumu; Meta Platforms Inc. (Facebook), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “Mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ile kötüye kullanması” ifadesine aykırı hareket edip etmediklerini tespitini yapmak amacıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği açıklandı.

HalkTv’den aktarılan bilgilere göre; Facebook, Facebook Ireland, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim’de sözlü savunma verecek.