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Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu karşısında savunma yapacak

Facebook ve Whatsapp'ın Hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı iddiasıyla açılan soruşturmanın yeni aşaması 11 Ekim'de gerçekleştirilecek. Facebook ve Whatsapp Rekabet Kurumu'nun karşısında sözlü savunma verecek.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:40
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:46
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Facebook ve Whatsapp 11 Ekim’de Rekabet Kurumu'nun karşısında sözlü savunma verecek

Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu karşısında savunma yapacak
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Rekabet Kurumu; Meta Platforms Inc. (Facebook), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “Mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ile kötüye kullanması” ifadesine aykırı hareket edip etmediklerini tespitini yapmak amacıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği açıklandı.

HalkTv’den aktarılan bilgilere göre; Facebook, Facebook Ireland, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim’de sözlü savunma verecek.

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