Facebook'ta Karanlık Mod nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım

Facebook, kullanıcıların yazıların yanı sıra fotoğraf, GIF ve video paylaşabilmesine olanak tanır. Platformda kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan pek çok özellik bulunduğu ifade ediliyor. Bunlardan biri de karanlık mod olarak ön plana çıkıyor.

Facebook'ta karanlık tema özelliğini çok pratik bir şekilde aktif hâle getirilebiliyor. Eğer arayüzü eski hâline getirmek istenirse de kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

FACEBOOK KARANLIK MOD ETKİNLEŞTİRME ADIMLARI

-Facebook açılır.

-Hesaba giriş yapılır.

-Üç çizgi simgesine dokunulur.

-"Ayarlar ve Gizlilik" menüsüne girilir.

-Ayarlar kategorisini görüntülenir.

-"Karanlık Modu" bölümü açılır.

-"Açık" seçeneği seçilir.