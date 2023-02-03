3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Facebook'ta Karanlık Mod nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım

Facebook, karanlık mod özelliğinin etkinleştirilmesine bir süredir izin veriyor. Beyaz ışıklı görüntüsünden rahatsız olanlar için işte özelliği açmanın yolları...

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:24
Takip Et

Facebook'ta Karanlık Mod nasıl açılır

Facebook'ta Karanlık Mod nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım
+
Aa
-

Facebook, kullanıcıların yazıların yanı sıra fotoğraf, GIF ve video paylaşabilmesine olanak tanır. Platformda kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan pek çok özellik bulunduğu ifade ediliyor. Bunlardan biri de karanlık mod olarak ön plana çıkıyor.

Facebook'ta karanlık tema özelliğini çok pratik bir şekilde aktif hâle getirilebiliyor. Eğer arayüzü eski hâline getirmek istenirse de kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

FACEBOOK KARANLIK MOD ETKİNLEŞTİRME ADIMLARI

-Facebook açılır.

-Hesaba giriş yapılır.

-Üç çizgi simgesine dokunulur.

-"Ayarlar ve Gizlilik" menüsüne girilir.

-Ayarlar kategorisini görüntülenir.

-"Karanlık Modu" bölümü açılır.

-"Açık" seçeneği seçilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
1
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
2
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
5
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
6
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
7
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Tirozin amino asidi hangi hastalıklara neden olur?
﻿Tirozin amino asidi hangi hastalıklara neden olur?
﻿Tirozin amino asidi hangi hastalıklara neden olur?
﻿Aziz Sancar adı Amerika'da bir caddeye verildi
﻿Aziz Sancar adı Amerika'da bir caddeye verildi
﻿Aziz Sancar adı Amerika'da bir caddeye verildi
﻿Çiftçilere 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
﻿Çiftçilere 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
﻿Çiftçilere 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
﻿Mahalleyi domuzlar bastı
﻿Mahalleyi domuzlar bastı
﻿Mahalleyi domuzlar bastı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.