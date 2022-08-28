Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg görevden alınacak mı? Kongrede robot gibi davrandı

2018’de 87 milyon kadar kullanıcı bilgilerinin üçüncü taraflar tarafından çalındığı iddiasıyla CEO Mark Zuckerberg ve COO Sheryl Sandberg ABD Kongre’sinde sorguya alınmıştı. Davanın sonucunda 20 Eylül’den önce CEO Mark Zuckerberg ve COO Sheryl Sandberg’in görevden alınacağı konuşuluyordu.

Zuckerberg, şirketinde olanların ayrıntılarıyla ilgili muhalif avukatların önünde yemin etmeyeceği ortaya çıktı. Facebook yönetimi ‘herhangi bir yasal iddiayı desteklemediğini’ belirtti.

KONGREDE ROBOT GİBİYDİ

Zuckerberg’in Kongredeki davranışları robota benzetildi. Konuyla ilgili Zuckerberg, Joe Rogan’ın podcast programında bir açıklama yaptı. Rogan’ın “Suyu yudumlama şeklini beğenmedim ama sen Senato’da su yudumluyorsun, robot gibi su içiyorsun.” yorumuna öncelikle bir yudum su içerek başladı. Ardından, “Senato tanıklığı tam olarak bir kişinin insanlığını öne çıkarmak için kurulmuş bir ortam değil. Orada altı ya da yedi saat kalırsanız, meme yapmaya değer bir surat yapacaksınız.” dedi.