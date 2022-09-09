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Facebook'un mühendislerinden skandal açıklama: Kullanıcı verilerinin nereye gittiğini bilmiyorlar

2018 Cambridge Analytica skandalı sonrasında tüketici mahremiyeti davası kapsamında iki Facebook mühendisi, mahkemede ifade verdi. Mart ayında mahkemeye çıkan mühendislerin verdiği cevapların tutanağı halka açıldı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:37
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Facebook'un mühendisleri kullanıcı verilerinin nerede saklandığını bilmediğini açıkladı

Facebook'un mühendislerinden skandal açıklama: Kullanıcı verilerinin nereye gittiğini bilmiyorlar
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre, Meta bünyesinde çalışan iki mühendise, şirketin kullanıcı verilerini nasıl sakladığı ve takip ettiği konusunda bazı sorular soruldu. Sorgulamada Facebook’un kullanıcılar hakkında hangi bilgileri sakladığını ve bunların nerede tutulduğunu belirlemeye çalışan mahkeme tarafından atanan bir teknik uzman tarafından yönetildiği soruldu.

Bu mühendisler; LinkedIn profiline göre Meta’da mühendislik direktörü olan ve neredeyse dokuz yıldır orada çalışan Eugene Zarashaw ve Facebook’ta 11. yılını geçiren ve yazılım mühendisi yöneticisi olan Steven Elia olarak tanımlandı.

Kullanıcıyla bilgilerinin nerede saklandığına dair gelen soru üzerine mühendislerden Zarashaw şu ifadeleri kullandı:

“Bu soruya cevap verebilecek tek bir kişinin var olduğuna inanmıyorum. Bu soruya cevap verebilmek için bile önemli bir ekip çalışması gerekir“

Kullanıcı verilerinin ve etkinliğinin reklam sistemlerinde depolanıp depolanmadığı konusu da mahkemenin diğer bir konusuydu. Tıpkı Zarashaw’ın kullanıcı verilerinin nerede saklandığına verdiği cevap gibi, Steven Elia da mahkeyeme net bir yanıt vermedi:

“Tüm bunları tanıyabilecek veya tüm bunlara yeterince aşina olabilecek tek bir kişi olmadığını düşünüyorum”

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