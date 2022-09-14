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Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı" dedi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 23:41
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Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı

Fahrettin Altun Sosyal konut projesine ilk gün kaç başvuru yapıldığını açıkladı
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı. Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak" ifadelerini kaydetti.

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