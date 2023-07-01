Fahrettin Koca: 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılının Mart ayında Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda konuştu. “Pasaportuna göre göçmen politikası belirlemek ırkçılıktır” diyen Koca, 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edildiğini ve hastanelerde bu güne kadar 754 bin Suriyeli bebeğin doğduğunu ifade etti.

Bakan Koca, "29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Bu göçmen sağlığı merkezlerinde ülkemize göç etmek zorunda kalan 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, bin 149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı gerekli adaptasyon eğitimleri verildikten sonra istihdam edilmektedir" dedi.

Koca, bu zamana kadar Türkiye'de 754 bin Suriyeli çocuğun doğduğunu açıkladı.

Bu ifadeleri görenler, "geçtiğimiz sene bu kadar Suriyeli sağlıkta istihdam ettiyse bu seneki çalışanlarla sayı kaça yükseldi acaba" diye sormaktan kendini alamadı.