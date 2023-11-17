Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten İtalya çıkarması. El ele Milano sokaklarını gezdiler

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2013 yılında rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerini 2017'de nikâh masasına taşıyan oyuncu çift, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirmişti.

2019 yılında oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ikili, 18 Ocak'ta ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.

MİLANO'DA AŞK TATİLİ

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, soluğu İtalya'da aldı. Milano sokaklarında el ele gezen çift, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hem ayrı ayrı, hem de birlikte çekilen karelerine Instagram sayfalarında yer veren ikili, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Evcen ile Özçivit'e, takipçilerinden “Burak'la çok yakışıyorsunuz, maşallah”, “Ünlüler dünyasının en iyi çiftisiniz”, “Burak çok yakışıklısın ama ziyan olmamışsın, eşin de çok güzel!”, “Harika görünüyorsunuz, mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar geldi.

