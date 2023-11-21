Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, İtalya sokaklarında adeta rüzgar estirdi. Evcen’in pozlarına beğeni yağdı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından güzel karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.
Güzel oyuncu sosyal medyada aktif isimler arasında yer alıyor.
Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.
Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı.
Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.
Güzel oyuncu Evcen, Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği var.. Çiftin Karam ve Kerem adında iki oğlu var.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak İtalya'ya tatile gitti.
Evcen’in pozlarına beğeni yağdı.
Evcen'e hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
İşte o fotoğraflar…