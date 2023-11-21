Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, İtalya sokaklarında adeta rüzgar estirdi. Evcen’in pozlarına beğeni yağdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından güzel karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 2

Güzel oyuncu sosyal medyada aktif isimler arasında yer alıyor.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 3

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 4

Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 5

Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 6

Güzel oyuncu Evcen, Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği var.. Çiftin Karam ve Kerem adında iki oğlu var.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 7

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak İtalya'ya tatile gitti.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 8

Evcen’in pozlarına beğeni yağdı.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 9

Evcen'e hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 10

İşte o fotoğraflar…

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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 11
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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 12
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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 13
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Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu 14
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