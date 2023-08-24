Faiz kararının ardından dolar ve euro ne oldu

Günlerdir yatay bir seyir izleyen dolar Merkez Bankası'nın müthiş kararının ardından sert bir şekilde düşmeye başladı.

Faiz kararının ardından dolar ve euro ne oldu

Dolar günlerdir pusudaydı. Yatak bir seyir içinde olan dolar Merkez Bankası'nın vereceği kararı bekliyordu. Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduatı azaltmayı amaçlayan adımları faiz kararının ardından doların ne olacağı merak ediliyordu.

MÜTHİŞ KARAR

Saatlar 14'ü gösterdiğinde TCMB müthiş faiz kararını açıkladı. Yüzde 17,5 olan faizi 750 baz puan artırarak, yüzde 25'e çıkardı.

İşte bu dakikadan sonra hem dolar ve hem euro yüzünü aşağı çevirdi. Merdivenleri hızlıca indi.

Dolar kararının ardında 26,67'ye geriledi ancak ilerleyen dakikalarda ise 26,77'ye yükseldi. Euro ise 29,01'ten işlem gördü. O da ilerleyen dakikalarda ise 29,13'e ilerledi

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