Merkez Bankası’nın faiz kararına üst üste tepkiler geldi

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan karara göre yüzde 17,5 olan faiz 750 baz puan artışla yüzde 25’e yükseldi. Piyasalarda beklenen ortalama 250 baz puanlık artış beklentisine rağmen ortaya çıkan karar sonrası dolar ve euroda sınırlı düşüş meydana geldi.

Öte yandan Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada sıkılaşma tedbirlerinin süreceğinin altı çizildi.

ERDOĞAN “FAİZ YÜKSELMEYECEK” DEMİŞTİ

Faiz artışı ile ilgili çıkan flaş karar sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri geldi. Nisan ayında açıklama yapan Erdoğan “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez” demişti.

Erdoğan’ın yeniden gündem olan sözleri şöyle:

“Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faizler düşecek. Amerika’da faiz yükselebilir, Avrupa’da yükselebilir ama Türkiye’de düşecek. Ve göreceksiniz, enflasyon da faizle beraber düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyonu 3-5 karaborsacının hırsına kurban etmeyeceğiz.”

ÜST ÜSTE TEPKİLER GELDİ

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz kararına sosyal medyadan üst üste tepkiler geldi. Ekonomistler faiz kararını genellikle olumlu bulurken, karın yanlış olduğunu düşünenler de oldu.

Karara tepki gösteren isimlerden Özgür Demirtaş, Merkez Bankası’nı tebrik ederek “Türkiye Ekonomi Modeli denen şey bugün itibari ile bitti” dedi.

Ekonomistlerin Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımlar şöyle: