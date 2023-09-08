Farenin en sevdiği oyuncağı deniz taşıtı yaptı. Okyanusa girmesi yasaklandı

Hamster çarkına benzer icadı ile okyanusu geçmeye çalışan Reza Beluçi ABD Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle gözaltına alındı ve okyanusa girmesi yasakalandı.

Farenin en sevdiği oyuncağı deniz taşıtı yaptı. Okyanusa girmesi yasaklandı

Kendi icadı olan Hamster çarkına benzer icadı ile okyanusu geçmeye çalışan Reza Beluçi ABD Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle gözaltına alındı ve okyanusa girmesi yasakalandı.

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Samimi Haber’in The Sun’a dayandırdığı habere göre, habere göre Atlantik Okyanusu'nu hamster tekerleğine benzeyen bir deniz aracıyla geçmeye çalışan Floridalı 44 yaşındaki maceracı Reza Baluchi'e ABD sahil Güvenlik ekipleri engel oldu ve gözaltına aldı.Hamster çarkına benzer icadı ile okyanusu geçmeye çalışan Reza Beluçi ABD Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle gözaltına alındı ve okyanusa girmesi yasakalandı.

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Sahil Güvenlik tarafından tutuklandı. 26 Ağustos'ta Georgia'nın Tybee Adası kıyısının yaklaşık 70 mil açığında kurtarıldı. Sahil Güvenlik yetkilileri, gemisinin açıkça güvensiz olduğunu belirterek Baluchi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hamster çarkı bükülmüş tel ve şamandıralardan yapıldı,her iki yanında şişirilebilir şamandıralar ve içinde bir koşucu tarafından çalıştırılan kürekler bulunan dev bir metal tamburu andırıyor.

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